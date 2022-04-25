Швеция получила гарантии безопасности от Запада на время решения вопроса о НАТО

Aftonbladet: Запад дал Швеции «конкретные обещания» по безопасности до вступления в НАТО

Швеция получила «конкретные обещания» от ряда западных стран, которые касаются гарантий безопасности. Их предоставят на тот период, пока Стокгольм не вступит в состав НАТО. Об этом пишет Aftonbladet со ссылкой на источники в шведском правительстве.

По словам источников газеты, Стокгольм получил такие гарантии от Вашингтона и Лондона. Речь идет об усилении военного присутствия военных стран НАТО на территории Швеции. Кроме того, стороны договорились о «сильной политической поддержке» со стороны представителей альянса, углубленных учениях, расширенном сотрудничестве в области разведки и экспертной поддержке для выявления и противодействия различным угрозам.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция готовы подать заявки на вступление в НАТО в мае, не дожидаясь июньского саммита Североатлантического альянса. По информации газеты Iltalehti, Хельсинки и Стокгольм опубликуют свои заявки 16 мая. Кроме того, на 17-18 мая запланирован визит президента Финляндии Саули Ниинистё в Швецию по приглашению короля Карла XVI Густава.