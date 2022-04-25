В России рассказали о «Белых касках» на Украине

Зампостпреда РФ при ООН Полянский рассказал о «Белых касках» на Украине

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что на Украине уже находятся члены организации «Белые каски». Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Киев может использовать оружие массового уничтожения (ОМУ) ради преимущества на поле боя. Он также допустил скрытое применение такого оружия

«в малых объемах для тактических целей».

«Согласно имеющейся информации, это планировалось сделать [использовать ОМУ] на заводе "Азовсталь". Однако решение российского руководства отменить штурм скомпрометировало эти планы», — добавил Полянский, призвав не исключать сценария, при котором киевский режим и радикальные группы используют ОМУ, если не добьются превосходства конвенциональными средствами.

Ранее в эфире радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захаров прокомментировала сообщения СМИ о подготовке «Белыми касками» обучающих видеороликов для украинцев. Она заметила, что организация используется Западом для провокаций с применением химического оружия. «Почему я уверена, что они будут задействованы и уже задействованы [на Украине] сейчас? Во-первых, потому что они хорошо разогретая команда. Эта команда, которая прошла опыт Сирии и хорошо известна в СМИ Запада, она прошла их так называемую верификацию, они уже в этой среде, в этой сети. Это очень важный момент», — добавила Захарова.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.