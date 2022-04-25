Россиянин жестоко избил девушку в лифте и попал на видео

В Челябинске на видео попало жесткое избиение девушки в лифте

В Челябинске мужчина жестоко избил девушку в лифте жилого дома. Видеозапись происшествия опубликовала местная группа во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как девушка едет в лифте одна. Кабина останавливается на одном из этажей, после чего в лифт заходит мужчина. Он сразу же бьет россиянку по голове, из-за чего та падает. Злоумышленник продолжает избивать лежащую на полу девушку руками и ногами. Видеозапись заканчивается тем, что мужчина выходит из лифта.

После случившегося полиция начала проверку. В региональном управлении МВД уточнили, что инцидент произошел в Калининском районе на улице Университетская Набережная.

Ранее в Томске полуголый мужчина избил россиянку кулаками и ногами в лифте, инцидент попал на видео. После выхода женщины из лифта на кадрах видна ее кровь.