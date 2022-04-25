Врачам из Татарстана вручили медали за борьбу с коронавирусом

Медали «Патриаршая благодарность» вручили медикам Татарстана за борьбу с коронавирусом

Медали «Патриаршая благодарность» вручили медикам Татарстана за борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию публикует местный портал «Татар Информ».

Церемония награждения 14 медиков состоялась в одном из православных храмов республики. Известно, что почетные медали докторам выдавал Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Так, за работу в период пандемии отметили первого заместителя министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева и начальника Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова.

Кроме того, медали получили Марат Гатауллин, Артур Делян, Ольга Багданова, Алексей Евстартов, Илья Савельев, Наталья Шайхразиева и Маргарита Бадеева, а также Татьяна Шигабутдинова, Олег Володин, Артем Насыбуллин и Ольга Рябинину. Помимо этого, награды удостоился руководитель по работе с медицинскими учреждениями Казанской епархии иеромонах Роман Модин.

В августе 2021 года государственные награды получили врачи из Тамбова. Заведующую инфекционным отделением Рассказовской ЦРБ Галину Махортову наградили орденом Пирогова за самоотверженность и профессионализм, а звание «Заслуженного врача Российской Федерации» присвоили заместителю главного врача детской поликлиники имени В. Коваля Антонине Козловой.