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Азербайджан опроверг согласие платить за российский газ в рублях

Socar опровергла сведения о согласии платить за российский газ в рублях

Фото: Jriy Bereznuk / Globallookpress.com

Азербайджанская компания SOCAR заявила, что не будет платить за поставляемый в страну российский газ в рублях. Заявление компании приводит «Интерфакс».

«СМИ в понедельник была распространена информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России. Эта информация не отражает действительности», — говорится в заявлении SOCAR.

В настоящее время «Газпром» поставляет природный газ в Азербайджан в рамках соглашения о сезонном обмене с местной госкомпанией «Азерконтракт». Оно было заключено в прошлом году и действует до 2023-го.

По условиям договора, Россия закупает у Азербайджана газ во время летнего сезона и поставляет аналогичные объемы Баку в зимний сезон.

В конце марта президент Владимир Путин распорядился перевести оплату за поставки российского газа в европейские страны в рубли. Позднее вышел соответствующий указ, согласно которому оплата будет производиться в евро и поступать на специальный счет покупателя в Газпромбанке, который в свою очередь будет конвертировать выручку в рубли на внутреннем рынке.

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Платон Щукин
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