Депутат обвинил театр в ХМАО в пропаганде сатанизма

Депутат из Урая Леонард Насибуллин обвинил театр в пропаганде сатанизма

Депутат из Урая Леонард Насибуллин обвинил театр в ХМАО в пропаганде сатанизма из-за спектакля «Ведьма». Об этом сообщает URA.RU.

Насибуллин написал заявление в прокуратуру округа с просьбой проверить постановку. По его словам, участники АНО «Свободный театр» используют в своих работах «символы сатанизма и оккультизма, культивируют ненависть к христианству, поклонение темным силам». Кроме того, депутат утверждает, что у спектаклей отсутствует возрастная маркировка, поэтому молодая аудитория может посещать их с использованием «Пушкинской карты».

«Почему за бюджетные деньги идет пропаганда чуждых ценностей вместо постановок отечественных авторов?» — возмутился Насибуллин.

Директор «Свободного театра» и режиссер спектакля Алексей Бельков назвал обвинения беспочвенными и предположил, что заявление депутата в прокуратуру — это попытка пиара. Бельков отметил, что Насибуллин наверняка не видел спектакль, так как речь в нем идет не о сатанизме, а о любви между мужчиной и женщиной.