Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Депутат обвинил театр в ХМАО в пропаганде сатанизма

Депутат из Урая Леонард Насибуллин обвинил театр в пропаганде сатанизма

Фото: Николай Мокроносов / страница «ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА 2021 Югорск» во «ВКонтакте»

Депутат из Урая Леонард Насибуллин обвинил театр в ХМАО в пропаганде сатанизма из-за спектакля «Ведьма». Об этом сообщает URA.RU.

Насибуллин написал заявление в прокуратуру округа с просьбой проверить постановку. По его словам, участники АНО «Свободный театр» используют в своих работах «символы сатанизма и оккультизма, культивируют ненависть к христианству, поклонение темным силам». Кроме того, депутат утверждает, что у спектаклей отсутствует возрастная маркировка, поэтому молодая аудитория может посещать их с использованием «Пушкинской карты».

«Почему за бюджетные деньги идет пропаганда чуждых ценностей вместо постановок отечественных авторов?» — возмутился Насибуллин.

Директор «Свободного театра» и режиссер спектакля Алексей Бельков назвал обвинения беспочвенными и предположил, что заявление депутата в прокуратуру — это попытка пиара. Бельков отметил, что Насибуллин наверняка не видел спектакль, так как речь в нем идет не о сатанизме, а о любви между мужчиной и женщиной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Названа причина взрывов в Тирасполе
В Госдуме высказались о возможности заново построить завод «Азовсталь»
Байден не дозвонился Макрону из-за вечеринки по случаю переизбрания
Крупнейший европейский туроператор заставил турецкие отели не заселять россиян
США поставили под угрозу экономику развивающихся стран
В России заявили о еще не завершенном процессе переговоров с Украиной
Во «ВКонтакте» появилась темная тема
Россиянам напомнили о правилах безопасного и красивого загара
102-летний мужчина назвал спортивный секрет своего долголетия
Российский населенный пункт обстреляли со стороны Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.