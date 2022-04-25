Россиянам рассказали о способе торговать иностранными акциями

СПБ Биржа рассказала россиянам о возможности торговать иностранными акциями

Руководство СПБ Биржи рассказало россиянам о способе продолжать торговать акциями иностранных компаний. Обращение опубликовано на сайте площадки.

«В ответ на опубликованную отдельными иностранными брокерскими компаниями информацию о прекращении доступа российских инвесторов на иностранные биржевые площадки СПБ Биржа сообщает, что данные ограничения не затронут клиентов, состоящих на обслуживании у российских брокеров и торгующих в рамках торгово-клиринговой инфраструктуры СПБ Биржи», — говорится в сообщении.

Утверждается, что СПБ Биржа продолжает работать в штатном режиме, предоставляя клиентам доступ к сделкам более чем с 1650 ценными бумагами «в рамках российской инфраструктуры с использованием дополнительной ликвидности международных торговых площадок».

24 апреля датский Saxo Bank сообщил, что американская биржа NASDAQ закрывает доступ к своим торгам для российских резидентов. С 29 апреля клиенты из России не смогут открывать новые позиции с бумагами, торгующимися на NASDAQ, а закрывать старые смогут в ручном режиме при обращении к менеджерам датского брокера.

СПБ Биржа, основанная в 1997 году, специализируется на предоставлении доступа к торговле акциями иностранных компаний. Сделки совершаются в рамках российского правового поля и рассчитываются в долларах. При этом акции хранятся в собственном депозитарии биржи.

