В России назвали ответственных за срыв Женевских дискуссий по Закавказью

В МИД России обвинили ООН, ЕС и ОБСЕ в срыве Женевских дискуссий по Закавказью

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар назвал ответственных за срыв Женевских дискуссий по Закавказью, которые должны были состояться в марте. Об этом он сообщил РИА Новости.

Он обвинил в этом Организацию объединенных наций, Евросоюз и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Гончар пояснил, что именно ООН, ОБСЕ и ЕС выступили за инициативу поставить данный формат на паузу. По его мнению, сопредседатели «взяли в заложники» важнейший переговорный формат, с помощью которого в регионе поддерживался приемлемый уровень безопасности и стабильности.

В результате очередной 56-й раунд дискуссии был отложен на неопределенное время. Гончар добавил, что подобные «недружественные и политизированные шаги западных "партнеров"» могут «привести к возникновению неопределенности в этом регионе». Он также обратил внимание на логистические трудности, которые возникли в связи с введенными Евросоюзом санкциями против России.