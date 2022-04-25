Путин назвал политику ЦБ оправданной

Путин назвал оправданным повышение ключевой ставки ЦБ в феврале

Президент Владимир Путин назвал политику Центробанка по резкому повышению ключевой ставки в начале спецоперации на Украине оправданной. Его слова приводит РИА Новости.

«Напомню, что повышение ключевой ставки ЦБ было тем не менее обоснованным, необходимым для стабилизации банковского сектора и финансовых рынков, и решение это сработало», — отметил Путин.

Также он напомнил, что ЦБ уже приступил к снижению ставки, и на данный момент она равняется 17 процентам. «Здесь возможны и другие шаги, исходя из реальной ситуации в этой сфере, понятно, но это прерогатива Центрального банка. Важно, что эти действия дополняются и решениями по линии правительства», — сказал президент.

27 февраля ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5 до 20 процентов годовых. С помощью этой меры регулятор стремился противодействовать спекулятивным сделкам по покупке иностранной валюты за рубли, а также увеличению денежной массы за счет дешевых кредитов.

