Мемная криптовалюта взлетела в цене из-за Илона Маска

Стоимость Dogecoin выросла на 30 процентов из-за продажи Twitter Илону Маску

Стоимость мемной криптовалюты Dogecoin, которую называют фаворитом главы Tesla Илона Маска, взлетела после того, как 25 апреля стало известно о продаже предпринимателю социальной сети Twitter. Цена выросла на 30 процентов и на пике приближалась к 0,17 доллара, свидетельствуют данные Сoinmarketcap.

К моменту написания новости цена несколько снизилась, до 0,15 доллара, что тем не менее на 10 процентов выше, чем сутками ранее.

Криптовалюта Dogecoin появилась в 2013 году как шутка, однако Илон Маск отнесся к ней серьезно — в январе предприниматель заявил, что Dogecoin можно использовать для покупки товаров Tesla, напоминает Bloomberg.

«Илон открыто поддерживал Dogecoin и ранее положительно отзывался об этом токене», — сказал исполнительный директор гонконгской криптоинвестиционной компании Satori Research Теонг Ханг. По его словам, рынок ожидает, что теперь Dogecoin будет использоваться для платежей — отсюда и такой бурный рост.

Новость о покупке Twitter поспособствовала росту цены акций и самой соцсети. По итогам торгов 25 апреля, она выросла на 5,66 процентов и достигла отметки 51,7 долларов за акцию. На торгах 26 апреля стоимость акций упала на 2,14 процента и достигла цены 50,7 долларов за акцию, свидетельствуют данные биржи.

Илон Маск еще до покупки соцсети предложил верифицировать аккаунты всех пользователей платной подписки Twitter Blue. С ее помощью можно быстро и без рекламы читать соцсети и статьи ряда СМИ, доступных на платформе. Сейчас стоимость подписки составляет 3 доллара. Маск намекнул, что в будущем может появиться возможность оплаты при помощи криптовалюты Dogecoin.