Путин заявил Гутерришу о прекращении боев в Мариуполе

Президент России Путин заявил генсеку ООН Гутерришу, что бои в Мариуполе закончены

Президент России Владимир Путин заявил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что бои в Мариуполе прекращены. Цитату приводит ТАСС.

«Там нет боевых действий, они закончены», — отметил Путин в ходе переговоров с генсеком ООН, прошедших 26 апреля. Он назвал ситуацию в украинском городе сложной и трагической, но «на самом деле» простой.

Также президент России рассказал, что почти 1300 украинских военнослужащих сдались в плен. «Есть и люди пострадавшие, раненые, они находятся в абсолютно нормальных условиях, раненым оказывается квалифицированная, полноценная медицинская помощь нашими врачами», — высказался Путин.

Ранее Путин в ходе встречи с Гутерришем заявил, что проблемы на Украине начались не с момента начала специальной операции РФ, а с государственного переворота в стране в 2014 году.

24 апреля мэр Мариуполя Константин Иващенко также заявлял, что бои в городе прекратились, а мирная жизнь постепенно налаживается.