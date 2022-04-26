Предсказано падение спроса на жилье в популярной у россиян стране

Риелторы предсказали, что спрос на покупку жилья в Турции упадет на 20 процентов

Спрос на покупку жилья в Турции в скором времени может упасть на 20 процентов. Такую судьбу рынку недвижимости в популярной у россиян стране предсказали риелторы на фоне планируемых изменений в турецком законодательстве. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о повышении минимальной стоимости объектов, приобретение которых позволит иностранцам получить гражданство Турции — нужно будет заплатить от 400 тысяч долларов (29,7 миллиона рублей) вместо ранее установленного порога в 250 тысяч долларов (18,5 миллиона рублей).

По словам риелторов, в марте и апреле в Турции наблюдался рекордный спрос на покупку жилья по паспортной программе — интерес к таким сделкам вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. При этом лидерами по инвестициям ради гражданства оказались россияне, которым из-за санкций закрыли доступ к паспортным программам европейских стран. Согласно оценкам экспертов, наиболее популярными локациями для выбора недвижимости стали Анталия, Алания, Бодрум, Фетхие и Стамбул.

Директор агентства Tollerance Сергей Волченков сообщил, что в среднем двухкомнатная квартира в Турции стоит 85 тысяч долларов (6,3 миллиона рублей), а трехкомнатная — 140 тысяч долларов (10,4 миллиона рублей). Специалист пояснил, что участники паспортных программ обычно покупают два-три объекта — чтобы в одном из них жить, а другие сдавать в аренду.

«Активность на рынке пока еще сохраняется, поскольку закон пока еще не вступил в силу, что может быть обусловлено желанием правительства дать завершить текущие сделки. В дальнейшем количество сделок в рамках паспортной программы, скорее всего, упадет на 20 процентов», — спрогнозировал Волченков.

Генеральный директор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская также считает, что покупательская активность упадет из-за нехватки средств у желающих получить гражданство за инвестиции в недвижимость. Эксперт добавила, что за те же 400 тысяч долларов можно поучаствовать в паспортных программах Вануату, Объединенных Арабских Эмиратов и стран Карибского бассейна, документы которых имеют больше преимуществ. Бурлаковская не исключает, что в среднесрочной перспективе минимальная сумма вложений вернется к исходным значениям 2018 года.

12 апреля власти Турции решили повысить минимальную стоимость недвижимости, приобретения которой достаточно для получения гражданства евразийской страны. Стоимость жилья решили повысить с 250 тысяч до 400 тысяч долларов. Такая мера предусматривает поправки в 20-ю статью Положения о применении закона о турецком гражданстве. Однако срок вступления изменений в силу пока не известен.