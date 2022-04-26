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США испугались скорого создания Ираном ядерного оружия

В Белом доме заявили, что США обеспокоены скорым созданием Ираном ядерного оружия
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Leah Millis / Reuters

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала возможность создания Ираном ядерного оружия в скором времени. По ее словам, администрация США боится того, что это может произойти в ближайшие две недели, сообщает ТАСС.

«Да, это определенно беспокоит нас. Я бы сказала, что мы возвращаемся назад в период до иранской ядерной сделки, которая жестко ограничивала ядерную программу Ирана, она контролировалась международными инспекторами. С тех пор как администрация Трампа отказалась от участия США в сделке, Иран быстро ускорил свою ядерную программу и сократил сотрудничество с международными инспекторами», — заявила пресс-секретарь.

Ранее группа членов Конгресса США подготовила законопроект с целью выяснить, какие «преимущества» Россия получит в результате достижения договоренности по ядерной программе Ирана. Отмечается, что президент США Джо Байден должен будет представить проект в течение пяти дней после сделки.

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Марина Совина
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