Блогерша увеличила губы и осталась с внешностью бабуина

Mirror: блогерша Лорен Эвенс увеличила губы филлера и пришла в ужас от аномального отека

Блогерша Лорен Эвенс увеличила губы с помощью инъекций филлеров и пришла в ужас от последствий. Об этом написало издание Mirror.

Как сообщается в материале, девушка увлекалась инъекциями красоты на протяжении нескольких лет и никогда не испытывала трудностей во время реабилитационного периода.

Однако после последней манипуляции пациентка пострадала от аллергической реакции, которая спровоцировала аномально большой отек и анафилактический шок. Юзерша некоторое время чувствовала тошноту и не могла разговаривать. Кроме того, она отметила, что размер ее губ увеличился в шесть раз и она осталась с внешностью бабуина.

По этой причине Эвенс была вынуждена обратиться за экстренной помощью. «Моя шея опухла, дыхание было затруднено. Мне сделали инъекцию адреналина и состояние стабилизировалось», — рассказала она.

По словам пациентки, по прибытии домой она продолжила прием антигистаминных средств и через три дня воспаление прошло, однако болезненные ощущения в губах остались. После произошедшего она решила временно отказаться от контурной пластики и сдать анализы на возможные аллергены.

Ранее в апреле блогерша из США Скарлетт Глэдвин сделала безоперационную подтяжку лица и глаз, чтобы добиться внешности куклы Барби и эффекта «лисьего взгляда». Однако после процедуры девушка осталась с сильным отеком и угловатыми чертами лица. Соответствующий ролик в TikTok возмутил пользователей сети, и они предположили, что Face ID на ее смартфоне больше не узнает ее.