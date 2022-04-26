Врач перечислила определяемые по цвету кожи болезни

Доктор Нурбагандова назвала бледность кожи сигналом болезни щитовидки

Дерматовенеролог и трихолог Нурият Нурбагандова перечислила болезни, определяемые по изменившемуся цвету кожи. Врач отметила, что самый большой человеческий орган может бледнеть, желтеть, темнеть без загара, и это может свидетельствовать о заболеваниях, говорится на сайте издания «Доктор Питер».

Так, по ее словам, бледность кожи может быть сигналом болезни щитовидки, анемии, заболеваний сердца, патологий желудочно-кишечного тракта и других недугов. Нурбагандова назвала пожелтение кожи признаком повышенного содержания билирубина в крови. При этом оттенки желтизны кожи могут варьироваться — от оранжевого (как апельсин) и светло-лимонного до желто-зеленого (как оливка).

Пожелтевшая кожа может свидетельствовать об избыточном разрушении эритроцитов, поражении печени, проблемах с оттоком желчи, отмечает врач. Одновременно с кожей могут пожелтеть белки глаз, слизистая во рту и язык. Такие симптомы, по словам медика, могут говорить о проблемах с желчным пузырем и печенью, а также о паразитарных и инфекционных заболеваниях.

Если кожа становится темной без загара (за исключением нормы — веснушки, родимые пятна и так далее), то нужно обследоваться на предмет патологий надпочечников, обращает внимание Нурбагандова.

Она резюмирует, что консультация врача необходима при любом изменении цвета кожи.

Ранее кардиолог-ревматолог Виктория Львовская рассказала, о чем может говорить изменившийся цвет кожи на ладонях. Покрасневшие ладони могут указывать на интоксикацию организма или проблемы с печенью, а пожелтевшая кожа рук — на заболевания печени и желчных путей.