Российский врач раскрыла связь между болезнями и внешним видом рук

Кардиолог Львовская рассказала, что покрасневшие ладони могут говорить об интоксикации

Российский ревматолог-кардиолог Виктория Львовская раскрыла связь между болезнями и внешним видом рук. Соответствующий материал приводит «Пятый канал».

По словам эксперта, очень важно вовремя обращаться к врачу, поэтому следует научиться различать симптомы заболеваний на начальной стадии. Так, например, покрасневшие ладони могут говорить об интоксикации организма или указывать на проблемы с печенью, а пожелтевшая кожа рук — на заболевания печени и желчных путей. В свою очередь чрезмерная потливость может указывать на гиперфункцию щитовидной железы, а сухие бледные ладони, напротив — на снижение ее функции, рассказала Львовская.

В то же время экзема или недостаток витаминов проявляются в виде шелушащегося кожного покрова, а неврологические заболевания включают в себя онемение пальцев или тремор. При этом увеличенные ладони, уточняет врач, могут быть признаком опухолей гипофиза, а деформированные суставы кистей рук — остеоартроза или артрита. «Если же вы заметили, что ваши пальцы утолщаются на концах, напоминая собой "барабанные палочки", а ногти становятся похожи на "часовые стрелки", возможно, у вас имеются серьезные проблемы с легкими», — заключила специалист.

В марте врачи раскрыли способ узнать о состоянии здоровья человека по внешнему виду ног. Так, отек лодыжек и ступней может свидетельствовать о высоком потреблении соли, что приводит к задержке жидкости в организме, а также о болезни сердца, печени или почек, рассказала ортопед Марион Яу. В то же время чрезмерно пухлые ноги могут говорить о липедеме — нарушении распределения жировой ткани в организме.