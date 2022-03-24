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Врачи раскрыли способ узнать о состоянии здоровья по внешнему виду ног

Врачи рассказали, что внешний вид ног может говорить о неправильной диете

Фото: Shutterstock

Врачи раскрыли способ узнать о состоянии здоровья человека по внешнему виду ног — он может говорить о неправильной диете или плохом кровообращении. Соответствующий материал приводит издание The Sun.

Так, отек ног, в частности лодыжек и ступней, может свидетельствовать о высоком потреблении соли, что приводит к задержке жидкости в организме, а также о болезни сердца, печени или почек, рассказала ортопед Марион Яу. В то же время чрезмерно пухлые ноги могут говорить о липедеме — нарушении распределения жировой ткани в организме.

В свою очередь, при недостатке витамина С в организме не исключена вероятность возникновения кровоподтеков на кожном покрове, пояснила врач общей практики Филиппа Кэй из Лондон. При постоянном покалывании в ногах следует проверить уровень витамина B12, который укрепляет нервную систему. При этом если подобные ощущения распространяются со стороны спины вниз по ноге и переходят в стопу, это может быть признаком ишиаса — воспаления седалищного нерва.

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Кроме того, стоит обратить внимание на боль и тяжесть в ногах (симптом плохого кровообращения) и
распухшие, воспаленные вены (симптом тромбоза), заявил сосудистый хирург Эд Сидесо. В свою очередь, появление сосудистой сетки на кожном покрове может быть следствием гормональных нарушений. «Повышение уровня эстрогена может вызвать расширение вен, что увеличивает риск появления сосудистых звездочек. Подобное явление чаще встречается у беременных и женщин старше 30 лет», — объяснила Яу.

В июле 2021 года американский врач Каран Радж опубликовал ролик, в котором рассказал о так называемом щипковом тесте, помогающем самостоятельно узнать степень обезвоживания кожи без обращения к специалистам. Метод заключается в том, чтобы зажать кожу на костяшке пальца рукой, удерживать ее в таком положении несколько секунд, затем отпустить и наблюдать за реакцией.

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Алина Гостева
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