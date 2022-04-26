Белый дом оценил запасы продовольствия в США

Представитель Белого дома Псаки заявила, что не ожидает нехватки продовольствия в США

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки заявила, что Белый дом не ожидает нехватки продовольствия в США. При этом США принимают меры по укреплению продовольственной безопасности в мире в целом, пишет РИА Новости.

«Мы не ожидаем нехватки еды здесь, в стране, но мы принимаем меры для укрепления продовольственной безопасности по всему миру как в одностороннем порядке, так и совместно с нашими союзниками и партнерами», — оценила она.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что действия президента России Владимира Путина и последствия инфекции COVID-19 привели к быстрому росту инфляции и цен на топливо и продукты. Байден пообещал, что он сделает все возможное, чтобы справиться с «путинским повышением цен», и напомнил про его усилия по повышению добычи нефтересурсов в США и в других странах-поставщиках.

12 апреля стало известно, что годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась с 7,9 в феврале до 8,5 процента. Рост цен обусловлен в первую очередь подорожанием энергоносителей.