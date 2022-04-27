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Юная россиянка попала под следствие за секс со школьником

СКР возбудил дело против жительницы Урала за секс со школьником на протяжении полутора лет

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В городе Троицке Челябинской области 19-летняя местная жительница попала под следствие за секс с несовершеннолетним. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, уголовное дело против юной россиянки возбудил Следственный комитет России на основании материалов полицейской инспекции по делам несовершеннолетних. Фигурантке дела вменяется статья 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»).

Сотрудники подразделения узнали о романе девушки со школьником. Они начали встречаться полтора года назад, когда подозреваемой было 18 лет, а ее другу 14 лет. Подозреваемая нигде не учится и официально не работает. Она находится под обязательством о явке.

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Любовь Ширижик
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