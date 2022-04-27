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В ООН назвали время на подготовку эвакуации людей с «Азовстали»

В ООН заявили, что подготовка эвакуации гражданских с «Азовстали» займет несколько дней
Фархан Хак

Фархан Хак. Кадр: Организация Объединенных Наций / YouTube

Подготовка операции по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе может занять несколько дней. Время на подготовку назвал заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак, передает ТАСС.

«Нам необходимо несколько дней для подготовки этой невероятно сложной операции. Эти усилия предпринимаются прямо сейчас», — заявил он и добавил, что в ООН «осознают необходимость продвигаться [в подготовке] как можно быстрее».

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Ранее Управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду для подготовки к операции по эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По словам Хака, управление провело обсуждение с властями в Москве и Киеве для разработки операционных рамок по эвакуации гражданского населения.

Российский президент Владимир Путин одобрил участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с «Азовстали». По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, политик согласился на привлечение международных организаций к эвакуации мирных жителей с завода в Мариуполе. В офисе генсека уточнили, что дискуссия об эвакуации людей будет продолжена с Минобороны России.

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Виктория Кондратьева
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