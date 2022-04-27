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Глава региона России прокомментировал возможное попадание под санкции

Глава Бурятии Цыденов назвал попадание в санкционный список наградой за службу России
Алексей Цыденов

Алексей Цыденов. Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсант»ъ

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал возможное попадание в санкционный список. В беседе с РИА Новости он заявил, не испытывает страх к ограничениям.

Цыденов заявил, что не боится попадания под санкции. Он назвал эти меры наградой за службу России. «Я жду», — ответил политик на вопрос, не боится ли он быть включенным в санкционные списки..

«Тут же попал под санкции — считай, тебя наградили за службу Родине. Так что точно не боюсь», — подчеркнул глава региона.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале обвинил Запад в пиратстве. Кроме того, он пообещал защитить яхты россиян, попавших под санкции. Аксенов добавил, что пиратство в крови у западных стран. Аресты дорогостоящих яхт глава региона в рамках санкций Запада он назвал беззаконием и беспределом.

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Марина Совина
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