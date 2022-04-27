Миру предсказали рекордно высокие цены на сырье и продовольствие

Всемирный банк предсказал сохранение рекордно высоких цены на сырьевые товары до 2024 года

Всемирный банк предсказал сохранение рекордно высоких цен на сырьевые товары и продовольствие до 2024 года из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад ВБ.

«Ситуация на Украине нанесла серьезный удар по товарным рынкам, изменив глобальные модели торговли, производства и потребления таким образом, что цены останутся на исторически высоком уровне до конца 2024 года», — отмечается в документе.

Рост цен на энергоносители Всемирный банк охарактеризовал как максимальный с момента нефтяного кризиса 1973 года. В 2022 году, по оценкам аналитиков, их стоимость вырастет более чем на 50 процентов, затем снизится в 2023-2024 годах, природный газ прибавит в цене вдвое, а уголь подорожает на 80 процентов. Ожидается, что нефть марки Brent будет стоить в текущем году в среднем 100 долларов за баррель, а в следующем подешевеет до 92 долларов.

Неэнергетические товары вырастут на 20 процентов, отмечается в докладе. Наибольший рост произойдет на те категории, ключевыми экспортерами которых являются Россия и Украина. Пшеница может подорожать на 40 процентов до рекордного уровня, а рост цен на удобрения может привести к снижению урожайности ряда сельскохозяйственных культур. В 2023 году цены немного снизятся за счет увеличения поставок из Аргентины, Бразилии и США, говорится в документе.

Металлы в среднем прибавят в цене 16 процентов в 2022 году. Наибольший рост стоимости, по оценкам Всемирного банка, ожидает никель и алюминий, на 52 и 38 процентов соответственно, поскольку значительную роль в их поставках играет Россия.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины в 2022 году примерно на 45 процентов. Отмечается также, что динамика этого показателя будет зависеть от продолжительности конфликта на территории республики.

