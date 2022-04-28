Столтенберг пообещал обезопасить Швецию и Финляндию до их вступления в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг гарантировал Швеции и Финляндии безопасность до вступления в НАТО

НАТО гарантирует, что найдет способ обеспечить безопасность Швеции и Финляндии на переходный период, до их присоединения к альянсу. Соответствующие обсуждения начнутся, если они подадут заявки на вступление в организацию, рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг. Цитату приводит РИА Новости.

«Швеция и Финляндия — наши наиболее близкие партнеры… мы работаем с ними многие годы, их вооруженные силы соответствуют стандартам НАТО. Я ожидаю, что процесс присоединения будет быстрым», — рассказал он.

Столтенберг в очередной раз пообещал обеспечить безопасность каждого представителя альянса.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в ходе которого объявил о начале спецоперации на территории Украины. После этого ряд западных стран выступили против боевых действий, ввели несколько пакетов жестких антироссийских санкций и начали оказывать Украине военную помощь. На фоне украинского кризиса Швеция и Финляндия задумались о вступлении в состав НАТО.