Названы безопасные маринады для шашлыка

Врач Александра Яковлева назвала маринад из лука самым безопасным для шашлыка

Врач-гастроэнтеролог Александра Яковлева назвала диетические рецепты маринада для шашлыка, которые минимизируют вред для организма. Слова специалистки приводит «Daily Карелия».

Самым безопасным вариантом, по ее мнению, является мясо, замаринованное в обычном луке. «Потребуется только соль, перец и много мелко нарезанного лука. Лука берите побольше, не менее килограмма на килограмм мяса. Готовить шашлык можно уже через пару часов», — рассказала врач. Она предупреждает, что мясо для этого рецепта должно быть свежим и из правильного отруба.

Яковлева советует выбирать натуральные ингредиенты, если хочется использовать жидкий маринад — например, минеральную воду, яблочный или винный уксус, сок цитрусовых или кефир. По ее словам, это поможет снизить количество канцерогенов, образующихся при жарке на углях.

«Даже если в процессе приготовления вы периодически поливаете шашлык маринадом, калорийность готового блюда от этого вырастет незначительно. Но если вы следите за весом, лучше отказаться от "тяжелых" маринадов на основе майонеза», — заключила врач.

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