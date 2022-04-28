Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Названы безопасные маринады для шашлыка

Врач Александра Яковлева назвала маринад из лука самым безопасным для шашлыка

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Врач-гастроэнтеролог Александра Яковлева назвала диетические рецепты маринада для шашлыка, которые минимизируют вред для организма. Слова специалистки приводит «Daily Карелия».

Самым безопасным вариантом, по ее мнению, является мясо, замаринованное в обычном луке. «Потребуется только соль, перец и много мелко нарезанного лука. Лука берите побольше, не менее килограмма на килограмм мяса. Готовить шашлык можно уже через пару часов», — рассказала врач. Она предупреждает, что мясо для этого рецепта должно быть свежим и из правильного отруба.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021

Яковлева советует выбирать натуральные ингредиенты, если хочется использовать жидкий маринад — например, минеральную воду, яблочный или винный уксус, сок цитрусовых или кефир. По ее словам, это поможет снизить количество канцерогенов, образующихся при жарке на углях.

«Даже если в процессе приготовления вы периодически поливаете шашлык маринадом, калорийность готового блюда от этого вырастет незначительно. Но если вы следите за весом, лучше отказаться от "тяжелых" маринадов на основе майонеза», — заключила врач.

Ранее диетолог Наталья Денисова развеяла популярный миф о вреде картофеля при похудении. Она рассказала, что овощ не вредит фигуре, если его правильно приготовить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Рузанна Акмалтдинова
Обсудить
Последние новости
Байден захотел выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Украины
В доме рэпера A$AP Rocky нашли оружие после его ареста по делу о стрельбе
Hyundai опроверг слова российского министра о работе в России
Туристу запретили въезд на Бали из-за танца голышом на священной горе
В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО
Экономика США сократилась
Прибыль «Макдоналдса» упала после закрытия ресторанов в России
В Москве силовики задержали налоговика после обысков в инспекции №29
ОБСЕ объявила о скором закрытии мониторинговой миссии на Украине
Российские космонавты вышли в открытый космос ради европейского манипулятора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.