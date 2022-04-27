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Диетолог развеяла миф о вреде картофеля для фигуры

Диетолог Денисова рассказала, что правильно приготовленный картофель не вредит фигуре

Фото: Pixabay

Диетолог Наталья Денисова развеяла популярный миф о вреде картофеля при похудении и рассказала, что он не вредит фигуре, если его правильно приготовить. Ее слова приводит агентство городских новостей «Москва».

Специалистка рекомендует худеющим ограничиться двумя-тремя картофелинами среднего размера. Их следует есть без большого количества жирного соуса (например, майонеза) и без жареного жирного мяса. «Причем лучше это делать, не снимая кожуру, ведь в ней и под ней самая польза. Если мы картофель перед варкой почистили, то большая часть полезных веществ уходит в отвар», — добавляет она.

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Специалистка советует варить или запекать картофель, поскольку при таком приготовлении его можно употреблять, не опасаясь набрать лишний вес. «Калорийность вареного картофеля невысока — всего 70-80 килокалорий на 100 граммов. Причем в молодой картошке калорий еще меньше», — объясняет она.

По словам Денисовой, опасность для фигуры кроется в жирах, но в вареном картофеле их немного. Проблему представляют только жареная картошка, чипсы и картофель фри — в них количество жира достигает 30 процентов.

Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, почему куриное мясо необходимо при похудении. Она предупредила, что отказ от курицы грозит недостатком белка.

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Рузанна Акмалтдинова
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