Диетолог предупредила о вреде отказа от куриного мяса при похудении

Диетолог Наталья Круглова предупредила, что отказ от курицы грозит недостатком белка

Диетолог Наталья Круглова рассказала, почему куриное мясо необходимо при похудении. Об этом сообщает Sputnik.

По словам эксперта, куриное мясо особенно полезно худеющим, поскольку содержит большое количество белка, витаминов и минеральных веществ. Она предупредила, что попытки отказа от него способны причинить вред, поскольку грозят недостатком белка в организме.

Круглова считает, что при правильном питании важно соблюдать разнообразие. «Хорошо, если в рационе будут и мясо, и птица, и рыба. Если акцент будет сделан только на курице, то есть вероятность, что человек недополучит некоторые питательные вещества. Например, будет нехватка омега-3-жирных кислот, которые содержатся в рыбе», — объяснила она.

Круглова отмечает, что не стоит отказываться в пользу куриного мяса и от говядины. Дело в том, что если у человека есть склонность к снижению гемоглобина, то основной источник железа для него — это красное мясо, то есть говядина. «Если такой человек будет есть только птицу, то появится риск, что он недополучит железа», — заключила она.

Ранее диетолог Олег Ирышкин развеял мифы о полезных продуктах. Он рассказал, что чрезмерное употребление яиц, молока и тунца может нанести вред здоровью.