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Диетолог предупредила о вреде отказа от куриного мяса при похудении

Диетолог Наталья Круглова предупредила, что отказ от курицы грозит недостатком белка

Фото: JÉSHOOTS / Pexels

Диетолог Наталья Круглова рассказала, почему куриное мясо необходимо при похудении. Об этом сообщает Sputnik.

По словам эксперта, куриное мясо особенно полезно худеющим, поскольку содержит большое количество белка, витаминов и минеральных веществ. Она предупредила, что попытки отказа от него способны причинить вред, поскольку грозят недостатком белка в организме.

Круглова считает, что при правильном питании важно соблюдать разнообразие. «Хорошо, если в рационе будут и мясо, и птица, и рыба. Если акцент будет сделан только на курице, то есть вероятность, что человек недополучит некоторые питательные вещества. Например, будет нехватка омега-3-жирных кислот, которые содержатся в рыбе», — объяснила она.

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Круглова отмечает, что не стоит отказываться в пользу куриного мяса и от говядины. Дело в том, что если у человека есть склонность к снижению гемоглобина, то основной источник железа для него — это красное мясо, то есть говядина. «Если такой человек будет есть только птицу, то появится риск, что он недополучит железа», — заключила она.

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Рузанна Акмалтдинова
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