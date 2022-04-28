Названа одна из наиболее затратных глобальных проблем

Reuters: изменение климата способно привести к потере 4% мирового ВВП к 2050 году

Изменение климата, названное одной из наиболее затратных глобальных проблем для человечества, способно привести к потере четырех процентов мирового ВВП к 2050 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование медиахолдинга S&P Global.

При этом ущерб от повышения уровня моря, а также более регулярных волн жары, засухи и штормов в разных частях света будет непропорциональным — гораздо сильнее от него пострадают многие бедные страны. Если мировые правительства не будут двигаться к целям по предотвращению изменения климата, то для стран с показателями ВВП на среднем или ниже среднего уровнях экономический ущерб будет в среднем в 3,6 раза выше, чем у тех, у кого этот показатель значительно выше.

Особенно сильно из-за стихийных бедствий и их последствий пострадает экономика небольших островов, государств, расположенных близко к экватору, а также зависимых от сельского хозяйства. В результате страны Южной Азии рискуют потерять от 10 до 18 процентов ВВП. Кроме того, значительные потери понесут Центральная Азия, Восточная Азия, страны Африки, Ближнего Востока и Тихоокеанского региона. Размер ущерба для Северной Америки, по мнению аналитиков, будет в три раза меньше, а для Европы, наименее зависимом от изменения климата регионе — в десять раз меньше. «В разной степени это проблема для всего мира. Однако то, что действительно бросается в глаза — необходимость международной поддержки для многих более бедных частей мира», — заявил представитель S&P Global Роберто Сифон-Аревало.

По подсчетам Всемирной метеорологической организации, в среднем за последние 50 лет в мире ежедневно происходили катастрофы, связанные с погодой, климатом или водной стихией. В результате ежедневно погибало около 115 человек, а также терялось более 202 миллионов долларов.