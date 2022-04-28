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В Словакии высказались об изоляции России в долгосрочной перспективе

Вице-премьер Словакии Ремишова заявила, что длительная изоляция России невозможна

Фото: Bundas Engler / Reuters

Вице-премьер Словакии, лидер партии «За людей» Вероника Ремишова объяснила невозможность длительной изоляции России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, изоляция РФ в долгосрочной перспективе невозможна из-за необходимости Европы сотрудничать с ней после окончания конфликта на Украине.

«Думаю, я выражу неортодоксальное мнение даже внутри моей страны и, возможно, в ЕС, но я полагаю, что когда война закончится, то будет необходимость интегрировать Россию», — сказала она

Ранее бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер также заявил о невозможности длительной изоляции России. Шредер считает, что после завершения спецоперации на Украине ФРГ продолжит взаимодействовать с Россией из-за того, что немецкая промышленность нуждается в российских ресурсах. «Это не только нефть и газ, но и редкоземельные элементы. А это сырье, которое нельзя просто заменить», — сказал политик.

Марина Совина
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