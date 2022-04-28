Раскрыто состояние выжившего после крушения вертолета в Саратове пилота

Выживший при падении вертолета в Саратове находится в удовлетворительном состоянии

Пилот, который выжил при крушении вертолета в Саратове, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил глава областного минздрава Олег Костин в своем Telegram-канале.

«Один летчик, 26 лет, состояние удовлетворительное. У него ушибы нижних конечностей», — написал он, уточнив, что пилот выпрыгнул из вертолета на парашюте.

О падении вертолета стало известно 28 апреля. После крушения загорелась лесополоса. Позднее мэр Саратова подтвердил сообщение о падении вертолета. Он также рассказал, что один из пилотов был обнаружен живым.

В результате крушения погиб один человек. Еще одного пострадавшего на данный момент ищут.