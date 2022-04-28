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На Украине решили выйти из соглашения СНГ об увековечении памяти о войне

В Раду внесли законопроект о выходе из соглашения СНГ об увековечении памяти о войне

Фото: РИА Новости

Украина намерена выйти из соглашения об увековечении памяти о героизме народов Содружества независимых государств (СНГ) — участников Великой Отечественной войны. Соответствующий законопроект Кабинет министров решил внести на рассмотрение в Верховную Раду, сообщает РИА Новости.

Инициатором законопроекта стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Текст документа на сайте Рады в настоящий момент отсутствует.

Соглашение об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне было подписано осенью 2011 года. Согласно договору, все его участники обязуются обеспечивать защиту и сохранность воинских захоронений и памятников, расположенных на территориях их стран.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на распространение советской символики, а также осуждение коммунистического режима на государственном уровне и открытие архивов спецслужб. В рамках декоммунизации было снесено множество советских памятников, переименованы улицы и населенные пункты.

21 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о десоветизации законодательства. Документ предусматривает изменения в терминологии законов, действующих со времен СССР.

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Алевтина Запольская
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