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Верховная Рада проголосовала за десоветизацию законодательства

Украинские депутаты приняли законопроект о десоветизации законодательства

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины приняла законопроект о десоветизации законодательства, передает ТАСС.

Депутаты проголосовали за документ, который предусматривает изменения в терминологии законов, действующих со времен СССР. Предполагается заменить словосочетание «народное хозяйство» на «экономика Украины», «рабочие» на «работники», «агрегаты» на «оборудование», «Украинская ССР» на «Украина».

В стране перестанут действовать акты органов государственной власти СССР и УССР, кроме тех, которые касаются суверенитета, границ и территориального устройства Украины.

В 2015 году в стране был принят закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на распространение советской символики, осуждение коммунистического режима на государственном уровне и открытие архивов спецслужб. В рамках закона был переименован ряд улиц и снесены памятники.

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Алевтина Запольская
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