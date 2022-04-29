Жителям двух областей Украины запретили приближаться к границе с Россией
Государственная пограничная служба Украины запретила жителям двух регионов страны приближаться к границе с Россией. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает РИА Новости.
Ограничения коснулись Сумской и Черниговской областей. «Гражданам запрещено пребывать возле границы на территории около одного километра, кроме населенных пунктов. На территории приграничных контролируемых районов, до 20 километров, будет запрещено перемещение в ночное время», — заявил Демченко.
Ранее большинству украинских беженцев запретили покидать страну без загранпаспорта. Сделать это, как сообщали в Госпогранслужбе, смогут лишь жители регионов, в которых идут боевые действия.
Позже в ведомстве продлили возможность пересечения границы без загранпаспортов. Такое решение, по словам Демченко, было принято в связи с ситуацией на территории страны, так как люди не могут своевременно оформить документы для выезда.