На Украине продлили возможность пересечения границы без загранпаспортов

Госпогранслужба Украины продлила пересечение границы гражданами без загранпаспортов

Госпогранслужба Украины продлила возможность пересечения границы для граждан страны без предъявления загранпаспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Андрея Демченко.

По его словам, такое решение было принято в связи с ситуацией на территории страны, когда люди не могут своевременно оформить документы для выезда. Демченко заявил, что именно по гуманитарным обстоятельствам и ранее достигнутым договоренностям с соседними странами украинские пограничники будут пропускать граждан через границу по внутреннему паспорту. Он также подчеркнул, что это коснется всех жителей страны, независимости от областей.

Ранее Демченко сообщал, что Госпогранслужба Украины ограничила выезд за границу большинству беженцев. Он утверждал, что сделать это смогут лишь жители регионов, в которых идут боевые действия. Представитель ведомства подчеркивал, что остальным будет отказано в выезде.