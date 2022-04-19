Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине продлили возможность пересечения границы без загранпаспортов

Госпогранслужба Украины продлила пересечение границы гражданами без загранпаспортов

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Госпогранслужба Украины продлила возможность пересечения границы для граждан страны без предъявления загранпаспорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Андрея Демченко.

По его словам, такое решение было принято в связи с ситуацией на территории страны, когда люди не могут своевременно оформить документы для выезда. Демченко заявил, что именно по гуманитарным обстоятельствам и ранее достигнутым договоренностям с соседними странами украинские пограничники будут пропускать граждан через границу по внутреннему паспорту. Он также подчеркнул, что это коснется всех жителей страны, независимости от областей.

Ранее Демченко сообщал, что Госпогранслужба Украины ограничила выезд за границу большинству беженцев. Он утверждал, что сделать это смогут лишь жители регионов, в которых идут боевые действия. Представитель ведомства подчеркивал, что остальным будет отказано в выезде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Макрон заявил о независимости Франции от российского газа
Минобороны показало работу истребителей ВКС на Украине
Россиянка встретила украинских туристов в Турции и удивилась слухам о русских
Названо место жительства московского Чеширского Кота
В Минфине США ответили на обвинения в расколе мировой экономике из-за санкций
Полянский рассказал о резонансе в ООН после истории бабушки со Знаменем Победы
Для британских школьников придумали экзамен о проблемах экологии
Компания McKinsey перестала обслуживать клиентов в России
Иран захотел нарастить объемы поставок одежды и обуви в Россию
Названы простые правила для похудения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.