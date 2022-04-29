Супруги из Челябинска запустили производство трейлеров‑фисташек для путешествий

Предприниматели из Челябинска создают прицепы для путешествий FistashkaTrailer

Семейная пара из Челябинска развивают собственное производство трейлеров-«фисташек» FistashkaTrailer для путешествий — свой первый прицеп они построили в 2018 году. О создании необычного дома на колесах они рассказали в интервью информационному агентству «Первое областное».

Изначально супруги Анастасия и Егор Стадниковы создали первый трейлер-«фисташку» (прицеп в форме ореха) для себя — за идею был взят прототип западных моделей TearDrop. Глава семейства сам спроектировал конструкцию, включив в него отсек со спальным местом полтора на два метра, две детские полки, кухонную зону с мойкой, баком для воды под днищем и душем. Позже россияне начали вести блог и рассказывать о своих путешествиях по Южному Уралу.

«Начали выезжать сначала по Челябинской области: Тургояк, Зюраткуль. После того как перебрались в Ростовскую область: все Азовское побережье от Таганрога до Крыма, Карачаево-Черкесия, Архыз, Домбай, Кабардино-Балкария, прокатились по самому крутому серпантину самой красивой дороги Кавказа и каждый год традиционно осенью колесим по Крыму», — поделилась Анастасия.

В настоящее время супруги заняты производством прицепов под собственным брендом FistashkaTrailer — трейлеры сертифицированы, к ним также выдается паспорт транспортного средства. Из-за высокого спроса изготовление «фисташки» занимает около года, однако, по словам четы Стадниковых, каждый дом на колесах получается уникальным и особенным.

«Мы также встречаемся с владельцами и совместно путешествуем. Например, в прошлом году мы организовали съезд фисташководов в Дивногорье, а в этом году готовимся к совместной поездке на фестиваль караванеров в Дагестан», — раскрыли планы предприниматели.

Ранее в апреле сообщалось, что в Башкирии уфимская компания Kami camper запустила производство домов на колесах для автопутешествий. Так, для автомобиля продумали специальный прицеп, в который поместились небольшая кухонная зона, стол и раскладное спальное место.