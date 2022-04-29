Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Супруги из Челябинска запустили производство трейлеров‑фисташек для путешествий

Предприниматели из Челябинска создают прицепы для путешествий FistashkaTrailer

Кадр: ИА «Первое областное»

Семейная пара из Челябинска развивают собственное производство трейлеров-«фисташек» FistashkaTrailer для путешествий — свой первый прицеп они построили в 2018 году. О создании необычного дома на колесах они рассказали в интервью информационному агентству «Первое областное».

Изначально супруги Анастасия и Егор Стадниковы создали первый трейлер-«фисташку» (прицеп в форме ореха) для себя — за идею был взят прототип западных моделей TearDrop. Глава семейства сам спроектировал конструкцию, включив в него отсек со спальным местом полтора на два метра, две детские полки, кухонную зону с мойкой, баком для воды под днищем и душем. Позже россияне начали вести блог и рассказывать о своих путешествиях по Южному Уралу.

«Начали выезжать сначала по Челябинской области: Тургояк, Зюраткуль. После того как перебрались в Ростовскую область: все Азовское побережье от Таганрога до Крыма, Карачаево-Черкесия, Архыз, Домбай, Кабардино-Балкария, прокатились по самому крутому серпантину самой красивой дороги Кавказа и каждый год традиционно осенью колесим по Крыму», — поделилась Анастасия.

Материалы по теме:
«Природа России меня просто поразила» Как россиянка в одиночку путешествует в доме на колесах по всей стране?
«Природа России меня просто поразила»Как россиянка в одиночку путешествует в доме на колесах по всей стране?
13 ноября 2021
«Дом там, где ты его припарковал» Забытые храмы, трехглавые драконы и золотой Домбай: какой видят Россию тревел-блогеры
«Дом там, где ты его припарковал»Забытые храмы, трехглавые драконы и золотой Домбай: какой видят Россию тревел-блогеры
9 декабря 2021

В настоящее время супруги заняты производством прицепов под собственным брендом FistashkaTrailer — трейлеры сертифицированы, к ним также выдается паспорт транспортного средства. Из-за высокого спроса изготовление «фисташки» занимает около года, однако, по словам четы Стадниковых, каждый дом на колесах получается уникальным и особенным.

«Мы также встречаемся с владельцами и совместно путешествуем. Например, в прошлом году мы организовали съезд фисташководов в Дивногорье, а в этом году готовимся к совместной поездке на фестиваль караванеров в Дагестан», — раскрыли планы предприниматели.

Ранее в апреле сообщалось, что в Башкирии уфимская компания Kami camper запустила производство домов на колесах для автопутешествий. Так, для автомобиля продумали специальный прицеп, в который поместились небольшая кухонная зона, стол и раскладное спальное место.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В США не поверили в угрозу применения Россией ядерного оружия
В Японии предрекли конец света без российского газа
Минобороны заявило о поражении 38 военных объектов на Украине
Обвиняемых в убийстве в Белоруссии россиян арестовали в Подмосковье
Фото Пэрис Хилтон в купальнике с глубоким декольте взволновало фанатов
Чимаев описал свои эмоции во время боя с Бернсом на UFC 273
Группа «Би-2» объяснила отмену концерта в Омске
Психолог назвал способ извлечь пользу из ненависти к себе
Поставки смартфонов рухнули
В Подмосковье очевидцы сняли на видео окрашенную в красный цвет реку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.