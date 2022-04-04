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В Башкирии запустили производство домов на колесах для путешествий

Глава Башкирии Хабиров рассказал о проекте домов на колесах компании Kami camper

Фото: Pixabay

В Башкирии местные предприниматели запустили производство домов на колесах для автопутешествий. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Автором проекта выступила уфимская компания Kami camper. Так, для автомобиля продуман специальный прицеп, в который поместилась небольшая кухонная зона, стол и раскладное спальное место. Также в дом на колесах можно установить солнечные батареи, чтобы получать электричество для работы техники.

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По словам главы региона, подобный транспорт очень популярен за границей, в России же такие производства только начали появляться.

«Дома-прицепы можно будет брать напрокат — для путешествий по Башкортостану и России. По-моему, неординарное решение для тех, кто организованным турам предпочитает поездки "дикарями". Отличная альтернатива для тех, кто любит путешествовать», — считает Хабиров.

Ранее в марте российские ученые разработали специальный «Зеленый стандарт» для строительства туристической инфраструктуры: отелей, баз отдыха, кемпингов и глэмпингов. Так, норматив содержит более глубокие требования к конструкциям, инженерным системам, материалам и благоустройству. Например, объекты должны потреблять меньше энергетических ресурсов и воды.

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Дарья Рыбак
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