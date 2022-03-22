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В России разработали «Зеленый стандарт» для строительства отелей и кемпингов

Российские ученые разработали «Зеленый стандарт» для строительства комфортных отелей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские ученые разработали специальный «Золотой стандарт» для строительства туристической инфраструктуры: отелей, баз отдыха, кемпингов и глэмпингов. Об этом сообщает «Вести Сочи».

Как рассказали в научно-исследовательском институте устойчивого развития в строительстве, сейчас туристические объекты проектируются на базе нормативов, направленных на безопасность, однако не учитывающих комфорт и эргономику.

Новый стандарт содержит более глубокие требования к конструкциям, инженерным системам, материалам и благоустройству. Например, объекты должны потреблять меньше энергетических ресурсов и воды.

Ранее в марте компания «Турмашина» запустила глобальную платформу «Давай» для покупки полного пакета путешествия по России. С помощью нового сервиса можно купить билет, выбрать гостиницу и приобрести уникальные экскурсии от местных поставщиков, не прибегая к помощи сторонних сайтов.

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Мария Гейн
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