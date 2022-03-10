В России запустили новую платформу для путешествий по стране

В России запустили сервис «Давай» для покупки билета, брони отеля и экскурсий в одном окне

Компания «Турмашина» запустила глобальную платформу «Давай» для покупки полного пакета путешествия по России. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Как уточнили авторы инициативы, с нового сервиса турист сможет купить билет, выбрать гостиницу и приобрести уникальные экскурсии от местных поставщиков, не прибегая к помощи сторонних сайтов. В ближайшее время в рамках платформы будет также запущен отдельный сервис бронирования отелей.

Отмечается, что в России нет аналогов платформе «Давай», так как все существующие сервисы функционируют по принципу агрегирования предложений готовых туров или подбора услуг «билеты плюс проживание» или «билеты, проживание и трансфер».

Более того, помимо отелей и туристических компаний, на платформе можно зарегистрироваться самозанятым и региональным поставщикам услуг. Кроме того, на базе сервиса работает мобильное приложение «Турист», которое предлагает пользователям найти и подобрать экскурсию по пилотным регионам — в тестовом режиме уже представлено десять направлений и более 1,5 тысячи предложений.

«После остановки работы в России таких крупных игроков как Booking.com и Airbnb возможности по самостоятельному выбору жилья стали более ограниченными. Мы помогаем нашим партнерам, испытывающим необходимость во внедрении решений для eTravel, и запускаем сторонние туристические сервисы — например Travel.РЖД или Visit-Petersburg. Возможно, сейчас мы единственная компания в России, имеющая компетенции и опыт такого рода», — рассказал генеральный директор «Турмашины» Дмитрий Бикман.

Ранее в марте Минцифры создало для российских туристов, которые в настоящее время испытывают трудности с возвращением домой из-за ограничения авиасообщения, новый канал связи на портале «Госуслуги». Так, путешественники через специальную форму могут передать информацию о себе, что позволит Росавиации и Ростуризму скорректировать списки застрявших за рубежом граждан и помочь им вернуться на родину.