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«Роснефть» занялась развитием на АЗС сервиса «кафе на колесах»

Розничная сеть «Роснефть» развивает новое направление — передвижные торговые точки фудтрак

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Розничная сеть «Роснефть» развивает новое направление клиентского сервиса — передвижные торговые точки фудтрак. Современный формат продаж сопутствующих товаров теперь доступен на АЗС в Архангельске, говорится в сообщении НК.

Меню «кафе на колесах» включает наиболее популярные предложения горячих блюд — куриные крылышки, хот-доги, наггетсы, картофель фри, гамбургеры, фрикадельки и сэндвичи, а также кофе. Фургон оснащен высокопроизводительным оборудованием, что обеспечивает быстрое приготовление блюд в присутствии клиента и значительно экономит его время.

Новое нетопливное предложение «Роснефти» востребовано у клиентов благодаря удобному расположению АЗС с фудтраком в густонаселенном жилом районе. Это позволяет заправить автомобиль, приобрести сопутствующие товары и вкусно перекусить, не покидая территорию заправочного комплекса.

Первые фудтраки были установлены летом 2021 года на федеральной трассе Санкт-Петербург-Республика Карелия и в центре Санкт-Петербурга. Пилотный проект направлен на формирование комфортной среды на АЗС «Роснефть» и создание дружеского семейного сервиса для клиентов розничной сети Компании.

Планируется, что фудтрак будет работать круглый год, в том числе на различных выездных мероприятиях в Архангельске и Архангельской области.

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Татьяна Романова
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