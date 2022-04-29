Названо одно из главных ноу-хау московской медицины

Ракова: за два года нейросети помогли врачам проанализировать свыше 5,6 миллиона снимков

Технологии искусственного интеллекта для диагностики заболеваний в Москве применяются на протяжении двух лет. Их внедрение совпало с началом распространения коронавируса в столице. За это время точность определения признаков ковидной пневмонии достигла уже 94 процентов, а скорость обработки КТ-снимков выросла на 70 процентов. О результатах использования нейросетей в медицине рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Начало внедрения технологий искусственного интеллекта при оценке результатов компьютерной томографии и рентгеновских снимков практически совпало с началом распространения коронавируса в Москве. Поэтому в первую очередь мы использовали компьютерное зрение для диагностики пневмонии и определении степени поражения легких: на пике пандемии проводилось до 30 тысяч таких исследований в день, что помогло быстрее и точнее выявлять заболевание Анастасия Ракова заммэра Москвы

По ее словам, на сегодняшний день практически в ста процентах случаев рентгенолог подтверждает, что искусственный интеллект корректно выявил ковидную пневмонию у пациента.

Кроме того, ведутся работы по расширению спектра применения нейросетей. Так, сейчас искусственный интеллект умеет ставить диагнозы по девяти направлениям. В частности, нейросети способны распознавать на КТ помимо COVID-19 признаки рака легких, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, патологии легких на рентгенографии и флюорографии и злокачественные опухоли молочной железы на маммографии.

5 600 000 снимков помог исследовать искусственный интеллект в Москве

Нейросети выделяют на снимке области возможных патологией, на которые нужно обратить внимание врачу, и сортируют исследования по срочности оказания медицинской помощи пациентам. «В этом году планируем запустить комплексные сервисы с элементами искусственного интеллекта, которые будут исследовать один КТ-снимок сразу на несколько патологий», — добавила Ракова.

Как добавили в соцкомплексе, Москва на протяжении десяти лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. На данный момент основой этого процесса является единая цифровая платформа, которая обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения.