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РАПСИ расскажет о преступлениях японских военных во время Второй мировой войны

РАПСИ начало публикацию свидетельств преступлений японских военных во Вторую мировую войну

Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) в развитие темы геноцида советского народа РАПСИ начало публикацию серии материалов, посвященных преступлениям японских военных во время Второй мировой войны.

Как отмечает РАПСИ, Токийский и Хабаровский трибуналы менее известны сегодня, чем Нюрнбергский, хотя рассматриваемые на них преступления не уступают по своей жестокости действиям нацистов. «К сожалению, темы подготовки к бактериологической войне, пыток над военнопленными и мирными гражданами, а также ряд других, по которым были вынесены приговоры на этих трибуналах, не потеряли своей актуальности и сегодня. В ближайшие две недели мы рассмотрим каждую из них детально в своих исторических материалах», — отмечает агентство.

После окончания Второй мировой войны в конце декабря 1949 года в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных. В числе самых страшных их преступлений было проведение пыточных опытов над людьми. В первом материале серии, посвященной Хабаровскому трибуналу, опубликованы показания японских преступников.

Цитаты в первой публикации приводятся по книге «Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия» 1950 года, Государственное издательство политической литературы.

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Татьяна Романова
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