CNN: на Украине погиб завербованный ЧВК 22-летний американец Джозеф Кансел

22-летний гражданин США Вилли Джозеф Кансел, завербованный частной военной компанией (ЧВК), погиб на Украине. Об этом сообщает CNN.

Как рассказала мать американца, он был убит в понедельник, 25 апреля, его тело не найдено. Молодого человека отправили на помощь украинским войскам в первой половине марта. Женщина добавила, что группа наемников, куда входил бывший морской пехотинец Кансел, состояла из граждан «самых разных стран».

Ранее власти Великобритании подтвердили гибель гражданина страны, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще один считается пропавшим без вести. По данным Sky News, оба гражданина участвовали в боевых действиях в качестве наемников на стороне киевских властей. При этом в МИД Великобритании не предоставили никакой информации о том, чем эти люди занимались на Украине.