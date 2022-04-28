В Великобритании подтвердили гибель воевавшего на Украине наемника

Власти Великобритании подтвердили гибель британского наемника на Украине

Власти Великобритании подтвердили гибель гражданина страны, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Представитель министерства иностранных дел королевства сообщил, что один гражданин Великобритании погиб, еще один считается пропавшим без вести. По его словам, власти оказывают всю необходимую поддержку их семьям.

По данным Sky News, оба гражданина участвовали в боевых действиях в качестве наемников на стороне киевских властей. При этом в МИД Великобритании не предоставили никакой информации о том, чем эти люди занимались на Украине.

Ранее в Мариуполе сдались в плен британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер. Вскоре они попросили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на задержанного украинскими спецслужбами главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Как рассказал сложивший оружие украинский офицер Сергей Старчук, у обоих британцев был боевой опыт в Сирии, при этом не в составе британской армии.