Машину посольства США с большой белой буквой Z сняли на видео в Москве

В Москве на видео сняли машину посольства США с большой белой буквой Z

В Москве на улице был снят на видео автомобиль посольства США с нарисованной на его крыше большой белой буквой Z. Ролик опубликован в Telegram-канале 112.

На записи видно, как синяя машина марки BMW с красными дипломатическими номерами передвигается по столичным улицам в районе Садового кольца, на котором расположено здание американской дипмиссии.

Ранее рок-группа «Би-2» отменила свое выступление в Омске из-за баннера с буквой Z. По их словам, баннер мешал нормальной организации света и звука в помещении. К тому же, по условиям контракта, на концерте не должно было быть никакой символики, кроме той, которая имеет отношение к группе. При этом снять баннер попыталась помешать местная администрация.