Гитарист группы «Би-2» объяснил отмену концерта в Омске

Гитарист «Би-2» Звонков объяснил отмену концерта в Омске вмешательством горадминистрации

Гитарист рок-группы «Би-2» Андрей Звонков объяснил внезапную отмену концерта коллектива в Омске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, согласно условиям договора, в арендуемом зале не должно быть рекламных баннеров. Он отметил, что висевший на сцене баннер с буквой Z, «мешал звуку и свету», и поэтому музыканты решили завесить его тканью.

«Пришли ребята из горадминистрации и стали вмешиваться в наш концерт. Они стали снимать [ткань], стали вмешиваться в наше мероприятие. То есть мы приходим, арендуем помещение, делаем свой концерт, и к нам приходят на нашу сцену ребята и говорят, что "нет, у вас тут будет вот так"», — рассказал гитарист.

Ранее 28 апреля стало известно, что группа «Би-2» внезапно отменила концерт в Омске. По данным СМИ, музыканты отказались выступать из-за баннера с буквой Z. Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил, что коллектив не захотел выступать на фоне баннера с надписью «Zа президента!», поэтому организаторы концерта попытались завесить его черным полотном.