Названы победители Национальной технологической олимпиады по профилю ИИ

В Москве наградили призеров совместного профиля «Искусственный интеллект»

В Москве прошел финал и состоялась церемония награждения победителей и призеров совместного профиля «Искусственный интеллект» Академии искусственного интеллекта для школьников и Национальной технологической олимпиады. Соревнование проводилось в партнерстве с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Sber AI. Об этом говорится в сообщении Сбера.

Всего на олимпиаду зарегистрировалось более 7100 учеников 7‒11-х классов из 80 регионов России и 13 стран. В финал по итогам отборочных туров вышло 99 школьников из 30 регионов России и пяти стран: Азербайджана, Беларуси, Индии, Казахстана и Киргизии.

На заключительном этапе участники решали предметные задачи по математике (разработчик — НИУ ВШЭ) и информатике (разработчик — МИФИ). Команды из двух человек разрабатывали алгоритм, позволяющий распознать рукописный текст в школьных тетрадях на русском и английском языках (разработчик задачи — Sber AI).

По итогам соревнований определены 17 призеров и семь победителей. Все они получат преимущества при поступлении в ведущие вузы страны, в том числе в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». В правилах их приёма на 2022 год зафиксировано, что абитуриенты, показавшие высокие результаты на олимпиаде, получат по 100 баллов по профильному предмету при поступлении на ряд высокотехнологичных специальностей. Каждому победителю были вручены смарт-дисплеи SberPortal и экшен-камера SJCAM SJ4000, а призеры получили умные медиаколонки SberBox Time и фитнес-браслеты.

«С большим интересом следил за успехами финалистов олимпиады. Меня приятно удивили не только уровень подготовки ребят, но и их слаженная командная работа и взаимоподдержка. Убежден, что большинство участников не утратит своего интереса к искусственному интеллекту и совершит ещё множество технологических прорывов, — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. — Победителям олимпиады мы предоставим возможность пройти в Сбере стажировку и будем рады, если они выберут банк и компании нашей экосистемы в качестве места будущей работы. Желаю всем участникам и финалистам соревнований сохранять настрой на постоянное совершенствование и профессиональный рост».

Пять команд, создавшие наилучшие алгоритмы распознавания рукописного текста, получили денежные сертификаты на образование номиналом от 250 000 до 650 000 рублей (общий призовой фонд — 4 миллиона рублей), ценные подарки и приглашение на стажировку в экосистеме Сбера по направлению «Машинное обучение». Также организаторы олимпиады вручили три спецноминации.

Исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец поблагодарил участников «за их увлеченность, энтузиазм и, самое главное, желание развиваться и развивать AI-технологии». «Уверен, что результаты решения задачи олимпиады — распознавание рукописного текста в перспективе — смогут внести вклад в образовательный процесс. А наши участники станут специалистами, способными вывести на новый уровень AI-технологии в России», — отметил он.

Дмитрий Земцов, ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, руководитель рабочей группы НТИ «Кружковое движение» рассказал, что командные инженерные соревнования по профилю «Искусственный интеллект» Национальной технологической олимпиады прошли в третий раз. «В 2021/2022 учебном году он стал вторым по популярности среди всех предложенных направлений. За три года на профиле сложилась практика приглашения победителей и призёров на стажировки в экосистеме Сбера, уже есть успешные случаи трудоустройства. Иными словами, ʺИскусственный интеллектʺ предлагает школьникам уникальную возможность не только поступить в вуз, но и начать свой профессиональный путь в одной из ведущих технологических компаний страны», — добавил он.

Профиль «Искусственный интеллект» Национальной технологической олимпиады проводится с 2019/2020 учебного года. За три года в нем приняло участие 15 607 школьников. Национальная технологическая олимпиада — это всероссийские технологические игры для школьников 5‒11-х классов, студентов вузов и колледжей по широкому спектру современных направлений: от искусственного интеллекта до геномного редактирования, космических технологий, разработки компьютерных игр. В 2021/2022 учебном году на НТО зарегистрировались более 120 000 школьников и студентов из 85 регионов России и зарубежных стран.