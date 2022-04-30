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Минобороны показало работу расчета «Искандер»

Минобороны заявило о ракетном ударе по пунктам управления ВСУ

Министерство обороны России показало на видео работу расчета оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом сообщили «Ленте.ру» в военном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что в ходе спецоперации на территории Украины разведка обнаружила пункты управления воинских формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ). По ним был нанесен ракетный удар.

«Расчет комплекса ОТРК "Искандер", получив задачу на уничтожение цели, выдвинулся на пусковую позицию. Военнослужащие расчета вычислили положение цели, произвели пуски ракет, а затем и смену огневых позиций для выполнения очередных огневых задач», — пояснили в министерстве.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что за прошедшую ночь российские Вооруженные силы уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования пять объектов ВСУ.

Алевтина Запольская
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