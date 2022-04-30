Россия уничтожила высокоточными ракетами пять объектов ВСУ

Российские войска уничтожили высокоточными ракетами пять объектов ВСУ

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на территории Украины за прошедшую ночь уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования пять объектов ВСУ. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он пояснил, что среди них четыре склада боеприпасов и горючего, а также район сосредоточения живой силы и военной техники украинских формирований.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники», — добавил генерал.

Кроме того, еще два пункта управления подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция в течение ночи поражены силами ракетных войск. Еще 389 объектов противника поражено артиллерийскими подразделениями.

Также представитель Министерства обороны рассказал, что российскими средствами ПВО сбито 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактар ТБ-2», и два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О начале боевых действий в своем обращении к нации объявил президент России Владимир Путин. До этого главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к России за помощью и попросили защитить своих жителей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Путин заявил, что Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан. Он предостерег страны Запада от помощи Украине и пообещал ответить в случае удара.

