Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россия уничтожила высокоточными ракетами пять объектов ВСУ

Российские войска уничтожили высокоточными ракетами пять объектов ВСУ

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Вооруженные силы России в ходе спецоперации на территории Украины за прошедшую ночь уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования пять объектов ВСУ. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он пояснил, что среди них четыре склада боеприпасов и горючего, а также район сосредоточения живой силы и военной техники украинских формирований.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены девять районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены более 120 националистов, четыре танка и шесть единиц бронетехники», — добавил генерал.

Кроме того, еще два пункта управления подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция в течение ночи поражены силами ракетных войск. Еще 389 объектов противника поражено артиллерийскими подразделениями.

Также представитель Министерства обороны рассказал, что российскими средствами ПВО сбито 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактар ТБ-2», и два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О начале боевых действий в своем обращении к нации объявил президент России Владимир Путин. До этого главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к России за помощью и попросили защитить своих жителей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Путин заявил, что Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан. Он предостерег страны Запада от помощи Украине и пообещал ответить в случае удара.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Два снаряда ВСУ попали в населенный пункт в Брянской области
В США рассказали о недостатках российского «Сармата»
Дата-центр «Яндекса» в Финляндии отключили от электропитания
В МИД заявили о заморозке диалога России и США по стратегической стабильности
Сергей Зверев заявил о закрытии всех своих салонов в Москве
Российскую команду по Dota 2 дисквалифицировали за букву Z
Десятки тысяч немцев попросили Шольца не отправлять оружие на Украину
Россия уничтожила высокоточными ракетами пять объектов ВСУ
Перечислены признаки наркотического опьянения водителя на дороге
МИД заявил об использовании США Киева в качестве расходного материала
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.