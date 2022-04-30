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Боец ДНР раскрыл особенности снайперской работы на «Азовстали»

Боец ДНР заявил об использовании снайперами ВСУ на «Азовстали» американских тепловизоров

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украинские снайперы, принимающие участие в обороне «Азовстали», применяют американское снаряжение. Об этом в интервью РИА Новости рассказал боец из армии Донецкой народной республики (ДНР), представившийся Егором, который также раскрыл особенности снайперской работы на промышленном объекте.

«Некоторые группы работают "на оттяжке" — издалека, используя тепловизоры. Эти приборы все у них американские, поэтому конкуренция очень серьезная», — констатировал Егор.

Он также продемонстрировал след в области сердца на своем бронежилете, оставленный пулей от снайперского патрона Lapua Magnum 338 калибра. Она застряла в пластинах обмундирования, которые и спасли жизнь Егору.

«Они нас встречают, они знают каждую дырку, каждую лазейку. Затаившийся снайпер составляет очень большую конкуренцию в снайперской работе. Это очень сложно, нам приходится работать в динамике», — заключил боец из ДНР.

Тем временем главу спасшейся с «Азовстали» семьи заподозрили в симпатиях к нацистам. На одном из опубликованных снимков Михаила Савина на его спецовке виден бутафорский Железный крест, на другом он характерно вскидывает руку в римском салюте.

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Олег Давыдов
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