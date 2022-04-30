Главу спасшейся с «Азовстали» семьи заподозрили в симпатиях к нацистам

У покинувшего «Азовсталь» с семьей Михаила Савина нашли фото с нацистской символикой

Глава спасшейся с «Азовстали» семьи позировал в соцсетях с нацистской символикой. Такие фото Михаила Савина нашли журналисты Telegram-канала Mash, заподозрившие мужчину в симпатиях к нацистам.

На опубликованных снимках на спецовке Савина виден бутафорский Железный крест — немецкий военный орден, который вручали в Германии на протяжении без малого полутора веков, в том числе и в годы существования Третьего рейха. Кроме того, на одном из фото Савин характерно вскидывает руку в римском салюте.

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что Савин объяснил снимки «глупостью 10-летней давности».

Ранее члены семьи Савиных рассказали о встречах с боевиками националистической группировки «Азов». Те проявляли живой интерес к бункеру, в котором находились мирные граждане. Это было связано с тем, что там был генератор, электричество и другие условия для длительного проживания.