В Германии предложили устраивать торги на газ при его нехватке

В Германии предложили устраивать торги на право использовать газ при его нехватке

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер предложил устраивать аукционы на право использовать газ при его нехватке. Слова чиновника приводит ТАСС.

Глава регулятора ФРГ считает, что таким образом можно будет создать экономические импульсы и добиться эффективного отключения электростанций в рамках постепенного отказа от угольной энергетики. «Рынок лучше, чем государство, знает, где эффективнее всего экономить энергию», — подчеркнул Мюллер.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер объявил, что Германия отказывается платить за российский газ рублями и не планирует делать этого в будущем. «Я хочу обратиться к Путину и четко заявить: мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях», — подчеркнул он.

По информации Der Spiegel, Евросоюз может сократить зависимость от газа России и одновременно закачать в хранилища к зиме нужные объемы топлива только при одном условии. Достигнуть целевых показателей ЕС сможет лишь в том случае, если промышленность Европы откажется от газа на многие недели.

В частности, сталелитейные заводы, химические фабрики и цементные заводы во всем Евросоюзе необходимо отключить от газа до конца июля, а газовые электростанции — на весь июль. Более того, для 80-процентного заполнения хранилищ к 1 ноября ЕС придется ограничить газовое снабжение промышленности еще раз в течение октября